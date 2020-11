Virus: in Veneto 49 morti e a Verona 16 da ieri sera. Nella provincia saliti a 475 i ricoveri

Secondo i dati forniti da Azienda Zero nel bollettino di oggi, sabato 14 novembre, aggiornati alle ore 8, il numero di casi di tampone positivo in Veneto rispetto a ieri sera è salito di altre 2.799 unità. Per la provincia di Verona vengono indicati nuovi 660 tamponi positivi.

Il dato dei "casi attualmente positivi" a livello regionale è pari a 59.705, mentre nelle singola provincia di Verona sono 10.975. Il triste dato dei decessi sale rispetto ai 2.767 totali di ieri sera a ben 2.816, vale a dire 49 morti in più in tutto il Veneto, di cui 747 solo nella provincia di Verona che segna 16 decessi in più rispetto a ieri sera.

Report Regione Veneto casi - 14 novembre 2020 ore 8

La situazione dei ricoveri in Veneto vede questa mattina 2.217 persone negli ospedali, di cui 1.976 in area non critica e 241 in terapia intensiva. Tra i soli pazienti ricoverati e tuttora positivi al virs Sars-CoV-2 si contano in Veneto 2.097 persone, di cui 1.869 in area non critica e 228 nelle terapie intensive.

Nella singola provincia di Verona si hanno quest'oggi in totale 475 persone positive al virus ricoverate negli ospedali (+10 rispetto a ieri sera), di queste 411 si trovano in area non critica e 64 nelle terapie intensive. I pazienti sono così distribuiti nel Veronese: 70 a Borgo Roma di cui 4 in terapia intensiva, 94 in Borgo Trento di cui 22 in terapia intensiva, 56 all'ospedale di Legnago di cui 9 in terapia intensiva, 38 a San Bonifacio di cui 9 in terapia intensiva, 99 pazienti all'ospedale di Villafranca di Verona di cui 16 in terapia intensive. A Marzana vi sono poi 4 ricoveri, altri 14 a Bussolengo e 4 a Bovolone tutti in area non critica. Infine, sono 56 i ricoverati all'ospedale di Negrar di cui 2 in terapia intensiva e 40 alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, di cui 2 in terapia intensiva.

Report Regione Veneto casi e ricoveri 14 novembre 2020 ore 8

