Coronavirus: in Veneto oltre 90 mila gli attuali positivi, a Verona 1.237 vittime

In base a quanto riportato dal bollettino di Azienda Zero, il numero di tamponi positivi al virus è salito in Veneto di altre 2.209 unità questa mattina, domenica 13 dicembre, alle ore 8. A Verona vengono attribuiti ulteriori 507 tamponi positivi.

Report Regione Veneto casi domenica 13 dicembre ore 8

Per quanto riguarda il numero di "casi attualmente positivi" si è giunti oggi a livello regionale a quota 90.699, di cui 17.844 nella singola provincia scaligera. Il numero complessivo delle vittime è poi purtroppo salito a quota 4.801 in Veneto, 13 nuovi morti rispetto ai 4.788 di ieri sera. Nella singola provincia di Verona erano 1.236, cui questa mattina si è aggiunto un nuovo decesso per un totale di 1.237 vittime da inizio pandemia.

In merito ai ricoveri, questa mattina in Veneto vi erano 2.946 pazienti positivi al virus ed accolti negli ospedali (-2), di cui 2.606 in area non critica (-1) e 340 in terapia intensiva (-1). Nella singola provincia di Verona, invece, si contano in totale 699 pazienti (-2), di cui 625 in area non critica (-3) e 74 nelle terapie intensive (+1).

Report Regione Veneto casi e ricoveri domenica 13 dicembre ore 8

