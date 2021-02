Virus: a Verona nessun decesso da ieri sera e ricoveri in calo. Attuali positivi in aumento

Il bollettino di Azienda Zero aggiornato alle ore 8 di questa mattina, venerdì 12 febbraio, indica altri 423 tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 registrati in Veneto da ieri sera. Nella singola provincia di Verona sono invece nuovi 71.

Per ciò che riguarda il dato dei "casi attualmente positivi", si registra a livello regionale un aumento, passando dai 25.338 di ieri sera agli odierni 25.409. Nella sola provincia scaligera si è passati dai 2.391 casi attuali positivi di ieri ai 2.424 di stamattina, registrando dunque anche per il territorio veronese un nuovo incremento. Lieve crescita anche per il numero totale delle vittime, con 5 nuovi decessi da ieri sera a livello regionale per 9.460 morti complessivi in Veneto fino ad oggi. Immutato il dato delle vittime rispetto a ieri sera nel Veronese, fermo a quota 2.232 decessi totali.

Report Regione Veneto 12 febbraio 2021

In merito ai ricoveri negli ospedali veneti, si registra questa mattina un nuovo calo: sono in totale 1.125 i pazienti tuttora positivi al virus e ricoverati (-16 rispetto a ieri sera), dei quali 1.002 in area non critica (-14) e 123 nelle terapie intensive (-2). Nella singola provincia di Verona si contano quest'oggi 211 pazienti positivi al virus e ricoverati nelle strutture scaligere, vale a dire complessivamente 7 pazienti in meno rispetto a ieri sera. I degenti sono 188 nelle aree non critiche (-8), mentre altri 23 si trovano invece curati nei reparti di terapia intensiva (+1).

Report Regione Veneto - 12 febbraio 2021

Allegati