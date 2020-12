Virus: calo dei ricoveri in Veneto, ma altri 25 decessi da ieri sera. A Verona 722 in ospedale

Secondo i dati forniti da Azienda Zero nel bollettino di oggi, venerdì 11 dicembre ore 8, il numero di tamponi positivi in Veneto è salito rispetto a ieri di sera di altre 2.075 unità. A Verona ne vengono assegnati altri 674.

Il numero di "casi attualmente positivi" in Veneto è quindi salito a quota 85.093, di cui 16.750 sono nella provincia di Verona, seconda solo a quella di Padova dove gli attuali positivi sono 19.076. Il dato dei decessi in Veneto è questa mattina aumentato ulteriormente, raggiungendo i 4.659 morti, vale a dire 25 in più rispetto ai 4.634 di ieri sera. Nella singola provincia veronese il numero di vittime è oggi salito a 1.199, con 5 altri decessi rispetto a ieri sera.

Report Regione Veneto casi 11 dicembre 2020 ore 8

In merito ai ricoveri negli ospedali del Veneto, si assiste oggi ad un calo: sono in totale 2.915 i pazienti positivi ricoverati (-31 rispetto a ieri sera), di cui 2.566 in area non critica (-49) e 349 in terapia intensiva (+18). Nella singola provincia di Verona il numero totale di pazienti positivi al virus Sars-CoV-2 negli ospedali è invece salito a quota 722 (+3), di cui 632 in area non critica (+4) e 90 nelle terapie intensive (-1).

I pazienti sono così distribuiti nei vari ospedali della provincia scaligera: 133 in Borgo Roma di cui 8 in terapia intensiva, 123 in Borgo Trento di cui 33 in terapia intensiva, 108 all'ospedale di Legnago di cui 8 i terapia intensiva, 69 a San Bonifacio di cui 8 in terapia intensiva e 108 a Villafranca di cui 20 in terapia intensiva. Vi sono poi 26 pazienti a Marzana e 3 a Bovolone, tutti in area non critica. Infine, l'ospedale di Negrar accoglie 88 pazienti di cui 7 in terapia intensiva e 64 sono curati alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, di questi sono 6 le persone in terapia intensiva.

Report Regione Veneto casi e ricoveri 11 dicembre 2020 ore 8

