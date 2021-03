Coronavirus: ricoveri in crescita a Verona, escalation di tamponi positivi in Veneto

Secondo i dati forniti da Azienda Zero nel bollettino di oggi, sabato 6 marzo alle ore 8, il numero di nuovi tamponi positivi rilevati in Veneto rispetto a ieri sera è pari a 1.109, di cui nella provincia di Verona sono 283.

Il dato dei casi attualmente positivi è salito a livello regionale dai 27.430 di ieri sera agli odierni 28.292, mentre nella singola provincia scaligera gli attuali positivi al virus Sars-CoV-2 risultano essere 3.056. Per quanto riguarda il triste dato dei morti complessivi da inizio pandemia, rispetto a ieri sera si aggiungono al totale altre 3 vittime che portano il conto dei decessi in Veneto a quota 9.953, di cui 2.332 nella sola provincia di Verona che resta la più duramente colpita.

Report Regione Veneto 6 marzo 2021 ore 8

Anche questa mattina si registra poi un lieve aumento dei ricoveri ospedalieri in Veneto. I pazienti tuttora positivi al virus e ricoverati in ospedale sono, a livello regionale, 902 per le aree non critiche (+2 rispetto a ieri sera) e 132 nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri sera). Anche nella singola provinica scaligera troviamo un nuovo aumento di ospedalizzazioni di pazienti Covid: nel complesso vi sono 207 pazienti, vale a dire 8 in più rispetto a ieri sera, dei quali 178 si trovano curati nei reparti di area non critica (+7 rispettto a ieri sera) ed altri 29 sono invece ricoverati in terapia intensiva (+1).

Allegati