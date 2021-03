Virus: in Veneto si avvicina la soglia dei 10 mila decessi. Ricoveri in crescita anche a Verona

Secondo il bollettino serale fornito da Azienda Zero, in Veneto si registrano altri 430 tamponi positivi rispetto al mattino che, sommati ai 907 del bollettino delle ore 8, portano il computo totale nelle 24 ore a 1.337 tamponi positivi. A Verona erano 146 stamattina ed in serata se ne aggiungono altri 49.

Il dato dei casi attualmente positivi è passato a livello regionale dai 27.440 di stamane ai 27.430 di questa sera, registrando dunque un lieve calo. Nel Veronese sono 2.793 i casi attualmente positivi. Il triste computo delle vittime da inizio pandemia è giunto in Veneto a quota 9.950 morti, vale a dire 20 decessi in più nelle ultime 24 ore. Si fa drammaticamente vicina la soglia delle 10 mila vittime complessive. A Verona i morti totali sono ad oggi 2.332, a fronte dei 2.328 decessi riportati nel bollettino di giovedì alle 17.

Report Regione Veneto 5 marzo 2021 ore 17

Risultano in crescita rispetto al mattino anche i ricoveri ospedalieri a livello regionale. In Veneto troviamo 900 pazienti tuttora positivi al virus Sars-CoV-2 e curati in area non critica (22 in più rispetto al mattino), ma vi sono poi anche altre 131 persone ricoverate nelle terapie intensive (+2 rispetto al mattino). Nella singola provincia di Verona sono ulteriormente saliti i ricoveri di pazienti tuttora positivi al virus: vi sono 171 pazienti in area non critica (+5 rispetto al mattino), mentre altre 28 persone sono ricoverate in terapia intensiva (+2 rispetto al mattino).

