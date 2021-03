Virus: in Veneto 1.119 tamponi positivi e 82 ricoveri, a Verona sono 24 nelle ultime 24 ore

Tra le ore 17 di sabato e le ore 17 di domenica altri 24 nuovi ricoveri di pazienti Covid nel Veronese per un totale di 421 pazienti in terra scaligera e 1.604 a livello regionale

Sono altri 276 in più i tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 rilevati alle ore 17 di oggi, domenica 28 marzo, rispetto a questa mattina quando se ne contavano in Veneto altri 843. Nel complesso, dunque, Azienda Zero riporta nuovi 1.119 tamponi positivi nelle ultime 24 ore a livello regionale. Nella singola provincia di Verona erano 146 questa mattina, cui vanno sommati i 19 del bollettino serale.

Nel complesso in Veneto sono saliti i casi attuali positivi nelle ultime 24 ore, passando dai 39.379 di sabato sera ai 39.598 indicati nel bollettino delle ore 17 di oggi. A Verona sono 6.424 le persone attualmente positive al coronavirus. In crescita purtroppo anche il numero delle vittime da inizio pandemia che, a livello regionale, hanno ormai raggiunto quota 10.529, vale a dire 10 morti in più nelle ultime 24 ore (alle ore 17 di sabato erano 10.519). Nella singola provincia di Verona i decessi totali sono 2.418, 1 morto in più nel corso delle ultime 24 ore.

Continua a crescere in modo cospicuo il numero dei ricoveri ospedalieri in Veneto: rispetto alle ore 8 di questa mattina si sono infatti aggiunti altri 28 pazienti in area non critica e 4 nelle terapie intensive, ma già al mattino si contavano rispetto a sabato sera nuovi 49 ricoveri (39 in area non critica e 10 nelle terapie intensive). Nel complesso sono dunque ben 81 i nuovi pazienti Covid ricoverati negli ospedali della nostra Regione nel corso delle ultime 24 ore (67 in area non critica e 14 nelle terapie intensive), portando così il computo a 1.604 pazienti tuttora positivi curati in area non critica ed altri 271 nelle terapie intensive.

I ricoveri continuano a crescere anche nella singola provincia di Verona. Rispetto a questa mattina sono altri 8 i pazienti accolti nelle aree non critiche degli ospedali scaligeri, mentre non si contano nuovi ingressi nelle terapie intensive. Già domenica nel bollettino mattutino erano però indicati 16 nuovi ricoveri rispetto a sabato sera, di cui 12 in area non critica e 4 nelle terapie intensive. Ciò significa che nel Veronese durante le ultime 24 ore ci sono stati 24 nuovi ricoveri di pazienti Covid, di cui 20 in area non critica e 4 nelle terapie intensive. Nel complesso, dunque, in terra scaligera si contano 421 pazienti Covid positivi al momento ricoverati in ospedale, dei quali 360 curati nellle aree non critiche e 61 nelle terapie intensive.

