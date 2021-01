Coronavirus, il bollettino delle ore 19: in Veneto 34 morti da stamattina, calo ricoveri

Secondo i dati forniti da Azienda Zero in un inedito bollettino serale delle ore 19 (il terzo di oggi dopo quello delle ore 8 e quello inspiegabile delle 17), il numero di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 è salito rispetto a stamattina di altre 841 unità. Nella singola provincia di Verona sono nuovi 176 tamponi positivi.

Report Regione Veneto 16 gennaio 2021 ore 19

Il dato dei "casi attualmente positivi" è poi calato a quota 71.201 a livello regionale, mentre nella provincia di Verona sono indicati 19.213 casi attuali positivi. Il triste dato dei morti, ha raggiunto questa sera quota 7.966 vittime totali da inizio pandemia, vale a dire 34 morti in più rispetto a quanto indicato stamattina (già venerdì sera erano stati segnalati altri 106 decessi in un giorno).

Per ciò che riguarda il numero dei ricoverati tuttora positivi al virus negli ospedali della Regione, vi sono questa sera 2.604 pazienti totali (-51), di cui 2.263 in area non critica (-54) e 341 nelle terapie intensive (+3). Negli ospedali della provincia veronese, invece, i pazienti positivi al virus ricoverati sono 682 in totale (-21), di cui 600 nelle aree non critiche (-21) e 82 nelle terapie intensive.

Allegati