Coronavirus: per il Veneto nuovi 3.258 tamponi positivi e 45 morti in 24 ore

Secondo i dati riportati nel bollettino serale di Azienda Zero, il Veneto conta oggi, sabato 9 gennaio, altri 1.206 casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 che, sommati ai 2.052 di stamattina, portano a nuovi 3.258 tamponi positivi nelle ultime 24 ore. Alla singola provincia di Verona ne erano stati assegnati 572 stamattina e sono altri 239 in serata, per un totale di 811 tamponi positivi in 24 ore.

Report Regione Veneto 9 gennaio 2021 ore 17

Il dato dei "casi attualmente positivi" è calato in Veneto a quota 89.132, di cui solo nella provincia veronese ben 20.986. Continua a crescere purtroppo il computo delle vittime: da inizio pandemia in Veneto sono 7.369 i morti totali, vale a dire 45 in più rispetto a 24 ore fa quando ne erano indicati 7.324. Nella singola provincia di Verona sono 1.819 i decessi totali, vale a dire 6 in più nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali del Veneto, vi sono questa sera 2.884 pazienti tuttora positivi, in lieve calo rispetto al mattino (-5). Di questi sono 2.539 quelli in area non critica (-1) e 345 sono invece curati nelle terapie intensive (-4). Per quanto riguarda la provincia di Verona, sono questa sera 713 in totale le persone tuttora positive al virus e ricoverate negli ospedali scaligeri (+4 rispetto al mattino), delle quali 628 in area non critica (+4) e 85 nelle terapie intensive (dato stabile). Nelle ultime 24 ore la provincia di Verona ha quindi registrato un aumento di nuovi 21 ricoveri di pazienti Covid: sono infatti 19 in più nelle aree non critiche e 2 in più nelle terapie intensive, rispetto a quanto indicato dal bollettino regionale alle ore 17 di venerdì sera.

Report Regione Veneto 9 gennaio 2021 ore 17

Allegati