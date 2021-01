Coronavirus: a Verona 24 morti in un giorno, 97 in Veneto. Calano gli attuali positivi

Secondo quanto indicato nel bollettino serale fornito da Azienda Zero quest'oggi, venerdì 8 gennaio, il Veneto vede altri 1.048 tamponi positivi oltre ai 1.715 indicati al mattino, per un totale di 2.763 test positivi in 24 ore. La singola provincia di Verona ne contava 271 stamane, mentre stasera sono altri 128 per un totale di 399 tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 nelle ultime 24 ore.

Nel complesso il numero dei "casi attualmente positivi" a livello regionale è sceso dai 91.017 di ieri sera agli odierni 89.303. Anche la singola provincia di Verona conta in serata 20.767 "casi attualmente positivi", mentre 24 ore fa erano 20.856. Aumenta invece purtroppo il numero delle vittime: questa sera sono nel complesso in Veneto 7.324, vale a dire ben 97 morti in più nelle ultime 24 ore, a fronte dei 7.227 totali indicati ieri. La provincia di Verona conta 1.813 vittime nel complesso, vale a dire altri 24 morti in un solo giorno (giovedì sera alle ore 17 erano 1.789).

In Veneto si registra ancora un calo nei ricoveri come al mattino: sono 3.327 i pazienti ricoverati e tuttora positivi al virus (-14 rispetto al mattino), dei quali 2.542 in area non critica (-7) e 350 nelle terapie intensive (-7). Per quanto riguarda la singola provincia di Verona, troviamo in totale 692 persone positive e ricoverate negli ospedali (-4), delle quali 609 sono in area non critica (-1) e 83 nelle terapie intensive (-3).

