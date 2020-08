Coronavirus: sette nuovi casi positivi segnalati a Verona

Non ci sono nuovi decessi legati alla pandemia da coronavirus nel territorio veronese. Gli ultimi dati rivelerebbero un incremento di +7 nuovi casi ricontrati quest'oggi, venerdì 7 agosto. In particolare, 2 tamponi con esito positivo sarebbero relativi a soggetti di rientro dall'estero e gli altri 5 sarebbero invece legati a contatti di casi positivi già noti. Si tratterebbe ad ogni modo di persone asintomatiche.

In merito al numero di persone che si trovano al momento in isolamento domiciliare, si assiste oggi ad una crescita di +241 soggetti in tutto il Veneto rispetto alle 24 ore precedenti, per un totale di 5.212 persone, delle quali 68 in presenza di sintomatologia sospetta riferibile alla malattia Covid-19.

Anche nella singola provincia di Verona si assiste ad un incremento dei soggetti in isolamento domiciliare: quest'oggi sono indicate 1.187 persone sottoposte alla misura (+20), delle quali tuttavia solo 17 in presenza di sintomi sospetti (-10 rispetto alla mattina di giovedì 6 agosto).

Scarica il Report Regione Veneto isolamenti domiciliari ore 8 - 7 agosto 2020