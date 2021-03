Virus: in Veneto 1.694 tamponi positivi nelle 24 ore, a Verona su i ricoveri anche in intensiva

Secondo quanto indicato nel bollettino serale fornito da Azienda Zero, il numero di tamponi positivi rilevati in Veneto è salito di altre 585 unità rispetto al mattino, delle quali 96 solo a Verona e provincia. Nelle ultime 24 ore sono quindi 1.694 i nuovi tamponi positivi registrati nella nostra Regione e 379 nella provincia scaligera.

Il dato dei casi attualmente positivi in Veneto è ulteriormente salito, raggiungendo quota 28.654 persone al momento positive al virus Sars-CoV-2 in Veneto, delle quali 3.127 nel Veronese. Cresce purtroppo anche il dato dei deceduti: sono ben 9.958 i morti da inizio pandemia in Veneto, vale a dire 8 in più nelle ultime 24 ore. A Verona si è giunti a quota 2.333 vittime, una in più rispetto a ieri per la nostra provinica che resta la più colpita della Regione.

Report Regione Veneto sabato 6 marzo 2021 ore 17

Per quanto riguarda i ricoveri, negli ospedali del Veneto troviamo questa sera 906 pazienti tuttora positivi al virus Sars-CoV-2 e curati nelle aree non critiche (+4 rispetto al mattino), mentre altre 131 persone si trovano in terapia intensiva (-1). Nella singola provincia veronese vi sono invece altri 5 ricoveri che si sommano agli 8 registrati al mattino, per un totale di nuove 13 ospedalizzazioni di pazienti Covid nella nostra provinicia. Il computo totale dei pazienti tuttora positivi al virus e ricoverati negli ospedali scaligeri sale così a quota 212, dei quali 182 sono curati in area non critica (+4 rispetto al mattino) e 30 nelle terapie intensive (+1 rispetto al mattino).

