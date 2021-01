Coronavirus: 83 morti nelle ultime 24 ore in Veneto, 15 nuove vittime a Verona

Secondo quanto riferito da Azienda Zero nel bollettino serale di oggi, 6 gennaio, il numero di casi di tampone positivo è salito di altre 1.399 unità rispetto al mattino. Nel corso delle ultime 24 ore in Veneto sono dunque 3.177 i nuovi casi di tampone positivo rilevati. Nella singola provincia di Verona, ai 279 nuovi tamponi positivi indicati stamane se ne sono aggiunti altri 273, per un totale di 552 tamponi positivi nelle ultime 24 ore.

Report Regione Veneto 6 gennaio 2021 ore 17

A livello regionale il numero di "casi attualmente positivi" è pari a 91.484, vale a dire 1.891 in meno rispetto alle precedenti 24 ore. A Verona i "casi attualmente positivi" alle ore 17 di martedì erano 20.538, mentre ora ne sono indicati 20.699, vale a dire un aumento di 161 casi. Per quanto riguarda il computo dei decessi, il dato cresce drammaticamente in Veneto: il totale aggiornato parla di 7.138 vittime totali, vale a dire 83 morti in più nelle ultime 24 ore. Nella sola provincia di Verona, alle ore 17 di martedì, i decessi totali erano 1.766 mentre l'ultimo bollettino riferisce di 1.781 morti, vale a dire 15 nuove vittime in 24 ore.

Prosegue il calo nei ricoveri, come già stamattina, segnalato per gli ospedali del Veneto: i pazienti ad oggi curati nelle strutture venete tuttora positivi al virus Sars-CoV-2 sono 2.930 (-25), di cui 2.583 in area non critica (-29) e 347 nelle terapie intensive (+4). Per la provincia di Verona i ricoveri di questa sera sono nel complesso lievemente saliti rispetto al mattino, giungendo a 683 pazienti ricoverati e tuttora positivi al virus (+3), di cui 602 nelle aree non critiche (+2) e 81 in terapia intensiva (+1).

Report Regione Veneto 6 gennaio 2021 ore 17

Allegati