Coronavirus: in Veneto altri 80 morti in sole 24 ore, mentre calano gli attuali positivi

Secondo i dati forniti da Azienda Zero nel bollettino serale di oggi, sabato 6 febbraio, il numero di tamponi positivi è salito in Veneto di altre 206 unità rispetto al mattino, per un totale di 743 nuovi casi in 24 ore. Nella singola provincia di Verona sono altri 23 tamponi positivi, per un totale nelle ultime 24 ore di 109 nuovi test positivi. Il dato relativo ai casi "attualmente positivi" continua a calare: in Veneto sono questa sera 26.852 le persone attuali positive ed a Verona sono 3.015, mentre in mattinata erano rispettivamente 27.217 e 3.065.

Report Regione Veneto 6 febbraio 2021 ore 17

A fronte di questi dati sempre in netto miglioramento da ormai diverso tempo, resta inspiegabile e ancor più drammatico il numero dei morti che, al contrario, continua a crescere in Veneto con ritmi vertiginosi: a livello regionale il dato dei decessi totali è giunto alle ore 17 di sabato 6 febbraio a quota 9.271, vale a dire ben 80 morti in più nelle ultime 24 ore. Nella provincia di Verona si è invece passati dalle 2.201 vittime totali indicate venerdì alle ore 17, ai 2.209 decessi di questa sera (8 morti in più in 24 ore).

Per ciò che riguarda i ricoveri negli ospedali del Veneto, questa sera si contano in area non critica 1.110 pazienti tuttora positivi al virus (-13) ed altri 155 invece nelle terapie intensive (-3). Negli ospedali della singola provincia di Verona, invece, troviamo questa sera numeri sostanzialmente invariati rispetto al mattino: in area non critica vi sono 230 persone positive al virus ricoverate (-1) e in terapia intensiva troviamo poi 32 pazienti (dato stabile).

