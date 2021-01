Coronavirus: in Veneto 807 tamponi positivi e 20 morti in 24 ore. Calo dei ricoveri

In base a quanto riportato da Azienda Zero nel bollettino serale di oggi, sabato 30 gennaio, il numero di tamponi positivi in Veneto è salito di altre 287 unità rispetto alle ore 8, quando erano invece 520 i nuovi tamponi positivi. A livello regionale, dunque, nelle ultime 24 ore sono in totale 807, mentre nella singola provincia veronese sono 154.

Report Regione Veneto 30 gennaio 2021 ore 17

Il dato dei "casi attualmente positivi" risulta in calo, passando dai 34.677 di stamattina ai 34.192 di questa sera. Cresce invece il numero dei decessi che sale a quota 8.929 a livello regionale, vale a dire 20 morti in più nelle ultime 24 ore. Nella singola provincia di Verona, che resta la più flagellata in Veneto, si contano 2.148 vittime totali da inizio pandemia, 4 in più nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda il numero dei ricoverati negli ospedali, in Veneto si assiste ad un calo rispetto al mattino, con 1.647 pazienti tuttora positivi accolti nelle strutture della Regione, di cui 1.428 in area non critica (-10) e 219 in terapia intensiva (-3). Nella singola provincia di Verona si assiste ad una lieve diminuzione dei pazienti ricoverati negli ospedali e tuttora positivi al virus che sono oggi in totale 349, di cui 297 nelle aree non critiche (-2) mentre in terapia intensiva sono 52 (dato stabile).

