Coronavirus: in Veneto ancora 83 morti in 24 ore, a Verona sono altri 21 i decessi

Secondo il bollettino di Azienda Zero con i dati riferiti alle ore 17 di oggi, domenica 3 gennaio, il numero dei casi di tampone positivo è salito rispetto a stamattina di altre 1.133 unità. Nelle ultime 24 ore, dunque, in Veneto sono stati rilevati 2.997 nuovi tamponi positivi. Nella singola provincia di Verona erano 294 stamattina, cui si sono aggiunti i 72 indicati questa sera, per un totale di 336 nuovi tamponi posittivi nelle ultime 24 ore.

Report Regione Veneto 3 gennaio 2021 ore 17

Nel complesso il dato dei "casi attualmente positivi" a livello regionale è calato rispetto a stamattina giungendo a quota 94.988, vale a dire 171 in meno, ma ugualmente sono 634 in più rispetto alle precedenti 24 ore quando erano 94.354. Nella singola provincia di Verona i "casi attualmente positivi" segnalati questa sera sono 20.601, vale a dire 56 in più nelle ultime 24 ore. Drammatico purtroppo il bilancio delle vittime in Veneto: a livello regionale la triste conta dei morti è giunta a quota 6.809, vale a dire ben 83 decessi in più nelle ultime 24 ore. La provincia di Verona resta la più flagellata con 1.729 morti totali, vale a dire 21 nuove vittime rispetto alle ore 17 di sabato 2 gennaio.

In merito ai ricoveri, questa sera negli ospedali del Veneto troviamo nel complesso 3.073 pazienti tuttora positivi al virus Sars-CoV-2 (+20 rispetto al mattino), di cui 2.704 in area non critica (+16) e 369 nelle terapie intensive (+4). Nella singola provincia di Verona, troviamo invece questa sera 706 ricoveri totali di persone tuttora positive al virus, vale a dire 13 in più rispetto al mattino. Vi sono nel Veronese 621 pazienti in area non critica (+12), mentre i restanti 85 (+1) sono curati in terapia intensiva.

