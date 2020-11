Coronavirus: in Veneto 90 morti nelle ultime 24 ore, a Verona 947 vittime totali

Secondo quanto indicato dal bollettino serale della Regione Veneto, sono saliti di altri 1.552 i casi di tampone positivi rispetto al mattino, per un totale di 3.394 tamponi positivi nelle ultime 24 ore. Nella singola provincia di Verona se ne contano altri 239 questa sera, mentre nelle ultime 24 ore sono 606 i casi di tampone positivo rilevati.

Il numero di "casi attualmente positivi" in tutto il Veneto è così giunto questa sera a quota 77.528, di cui nella sola provincia di Verona sono 14.899. I decessi sono giunti a quota 3.619 a livello regionale, ben 58 morti in più rispetto a quanto indicato stamattina e sono 90 le vittime nelle ultime 24 ore in Veneto. Nella singola provincia di Verona i decessi sono saliti a 947 totali, 24 in più nelle ultime 24 ore.

Report Regione Veneto - 27 novembre 2020 ore 17

Il dato dei ricoveri ospedalieri in Veneto è pari a 2.888 persone degenti, delle quali 2.565 in area non critica e 323 nelle terapie intensive. Nell'alveo dei soli pazienti ricoverati e tuttora positivi al virus, si contano questa sera 2.735 persone (-8), delle quali 2.431 in area non critica (-9) e 304 nelle terapie intensive (+1).

Nella singola provincia di Verona si hanno questa sera in totale 599 persone positive al virus Sars-CoV-2 ricoverate, delle quali 527 in area non critica (-5) e 72 nelle terapie intensive (-2). I pazienti sono così distribuiti nei vari ospedali veronesi: 119 in Borgo Roma di cui 4 in terapia intensiva, 109 in Borgo Trento di cui 29 nelle terapie intensive, 87 all'ospedale di Legnago di cui 7 nelle terapie intensive, 57 a San Bonifacio di cui 7 in terapia intensiva, 92 all'ospedale di Villafranca di cui 13 in terapia intensiva. Vi sono poi a Marzana 14 ricoveri e altri 4 a Bovolone sempre nelle aree non critiche. Infine, sono 66 i pazienti curati all'ospedale di Negra, di cui 5 in terapia intensiva e 51 quelli alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, di cui 7 nelle terapie intensive.

Report Regione Veneto casi e ricoveri 27 novembre 2020 ore 17

Allegati