Coronavirus: in Veneto +1.438 tamponi positivi e +55 ricoveri nelle ultime 24 ore

L'ultimo bollettino della Regione Veneto segnala alle ore 17 di oggi, domenica 25 ottobre, un aumento di altri 464 casi di tampone positivo rispetto al mattino, per un totale nelle ultime 24 ore pari a 1.438. Nella singola provincia di Verona sono questa sera +39 e nelle 24 ore invece si arriva a quota 112.

Il dato dei "casi attualmente positivi" è poi salito a livello regionale a quota 17.417 (+445), mentre nel Veronese si è arrivati a 2.714 (+38). Il dato dei decessi sale ancora dopo i 9 di stamane, con ulteriori 2 vittime in Veneto per un totale aggiornato pari a 2.331 decessi.

Report Regione Veneto casi e ricoveri 25 ottobre 2020 ore 17

In merito ai ricoveri negli ospedali del Veneto, questa sera sono indicati in totale 775 pazienti, dei quali 693 nelle aree non critiche e 82 nelle terapie intensive. Nell'alveo dei soli pazienti ricoverati in ospedale e tutttora positivi sono invece 690 le persone degenti, vale a dire +34 rispetto al mattino e +55 nelle ultime 24 ore. Al momento si hanno 613 pazienti in area non critica (+28 rispetto al mattino) e 77 nelle terapie intensive (+6).

Per ciò che riguarda gli ospedali veronesi, troviamo questa sera 137 persone positive al virus Sars-CoV-2 e ricoverate (+18), delle quali 117 in area non critica (+15) e 20 nelle terapie intensive (+3). I pazienti sono al momento così ripartiti fra i diversi ospedali della provincia veronese: 22 in Borgo Roma tutti in area non critica, 47 nell'ospedale di Borgo Trento dei quali 8 in terapia intensiva, 20 all'ospedale di Legnago di cui 4 in terapia intensiva, 36 a Villafranca di Verona di cui 8 in terapia intensiva, 12 all'ospedale di Negrar e 7 alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, in entrambi i casi tutti in area non critica.

