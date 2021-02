Coronavirus: in Veneto 950 tamponi positivi nelle ultime 24 ore e ricoveri in calo

Secondo i dati forniti da Azienda Zero nel bollettino serale di sabato 20 febbraio, il numero di tamponi positivi in Veneto è salito di altre 262 unità, cui si sommano le 688 di questa mattina, per un totale di 950 tamponi positivi nelle ultime 24 ore (a Verona sono 146).

Lieve calo invece per quanto riguarda il dato dei casi attualmente positivi al livello regionale, con 21.768 persone questa sera rispetto alle 21.787 indicate nella mattinata di sabato. Rispetto però alle precedenti 24 ore si registra ugualmente un aumento in Veneto rispetto ai 21.470 casi attuali positivi indicati alle ore 17 di venerdì. Sempre nella serata di venerdì nella singola provincia di Verona erano 1.929 i casi attuali positivi, mentre a distanza di 24 ore sono aumentati a quota 2.039. Salgono nel Veronese a quota 2.271 le vittime totali da inizio pandemia, con un nuovo decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

Report Regione Veneto sabato 20 febbraio ore 17

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri, troviamo in Veneto 777 pazienti tuttora positivi al virus e curati nelle aree non critiche (+5 rispetto al mattino), mentre altri 100 si trovano nelle terapie intensive degli ospedali veneti, per un totale di 877 persone. Nella singola provincia veronese troviamo invece 155 pazienti totali ricoverati e tuttora positivi al virus (- 4 rispetto al mattino), di cui 141 nelle aree non critiche (-4) e 14 in terapia intensiva (dato stabile).

