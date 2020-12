Coronavirus: in Veneto 53 morti in 24 ore, a Verona crescono i ricoveri in ospedale

In base a quanto indicato nel bollettino di Azienda Zero con i dati aggiornati alle ore 17 di oggi, domenica 20 dicembre, il numero di casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 in Veneto è salito rispetto al mattino di altre 1.134 unità. Nelle ultime 24 ore, dunque, sono 3.368 i nuovi tamponi positivi registrati a livello regionale. La singola provincia di Verona ne contava 516 questa mattina, cui se ne aggiungono in serata altri 208 per un totale di 724 nuovi tamponi positivi in 24 ore.

Report Regione Veneto casi e ricoveri domenica 20 dicembre ore 17

Il dato dei "casi attualmente positivi" in Veneto, dopo aver sfondato questa mattina la soglia dei 100 mila continua a crescere, arrivando in serata a quota 100.697. Di questi, nella singola provincia di Verona che resta la maggiormente colpita, si è ormai giunti a 20.753 attuali positivi. Il triste computo delle vittime in Veneto questa sera è arrivato a quota 5.464, vale a dire 53 morti in più nelle ultime 24 ore. La singola provincia di Verona conta in serata 1.403 decessi totali dall'inizio della pandemia, vale a dire 7 in più nell'arco delle ultime 24 ore.

Per ciò che riguarda i ricoveri, negli ospedali del Veneto troviamo questa sera 2.985 pazienti tuttora positivi al virus (+19), di cui 2.643 in area non critica (+16) e 342 nelle terapie intensive (+3). La singola provincia di Verona vede salire i suoi ricoveri negli ospedali a quota 694 in totale (+13 rispetto al mattino), di cui 604 in area non critica (+13) e 90 nelle terapie intensive (dato stabile). Nelle ultime 24 ore, la provincia di Verona conta dunque nel complesso 24 nuovi ricoveri ospedalieri.

