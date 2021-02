Virus: in Veneto sono 21 i decessi nelle ultime 24 ore. Calo ricoveri anche a Verona

Il bollettino serale di Azienda Zero indica nuovi 556 tamponi positivi a livello regionale rispetto a questa mattina. Nella singola provincia di Verona si tratta di altri 90 tamponi positivi. Per quanto riguarda il dato dei casi attualmente positivi, si è passati dai 21.487 di stamattina ai 21.470 di questa sera, registrando dunque un lieve calo.

Report Regione Veneto 19 febbraio 2021 ore 17

Il numero delle vittime totali da inizio pademia è salito in Veneto a quota 9.697, a fronte dei 9.676 morti segnalati 24 ore fa. Si tratta dunque di 21 nuovi decessi. Per ciò che riguarda la situazione nella provincia veronese, i decessi totali sono questa sera 2.270 (+2), a fronte delle 2.268 vittime di 24 ore fa.

Per quanto riguarda il numero dei pazienti ricoverati e tuttora positivi al virus Sars-CoV-2, troviamo questa sera in Veneto 782 persone in area non critica (-8) e 99 nelle terapie intensive (+1), per un totale dunque di 881 degenti. Nella provincia di Verona, invece, vi sono in totale 155 pazienti ricoverati e tuttora positivi al coronavirus (-2), di cui 141 in area non critica (-1) e 14 nelle terapie intensive (-1).

Report Regione Veneto 19 febbraio 2021 ore 17

Allegati