Coronavirus: il Veneto conta altri 102 morti in 24 ore, 22 solo a Verona

Secondo i dati forniti da Azienda Zero e aggiornati alle ore 17 di oggi, venerdì 18 dicembre, il numero di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 in Veneto è salito di altre 1.583 unità rispetto al mattino. Nelle ultime 24 ore sono 3.801 i tamponi rilevati positivi in Veneto. La provincia di Verona conta in serata 283 nuovi tamponi positivi, nelle 24 ore 1.008.

Report Regione Veneto casi - 18 dicembre 2020 ore 17

Il numero di persone attualmente positive al coronavirus a livello regionale è dunque salito a quota 96.703 in serata, delle quali 19.902 nella provincia di Verona. Il numero delle vittime in Veneto è purtroppo salito a quota 5.334, vale a dire ben 66 morti in più rispetto ai 5.268 indicati alle ore 8 di stamattina. Nelle ultime 24 ore, il Veneto registra dunque nuovi 102 morti. Verona resta la provincia più colpita in termini di vittime: questa sera sono 1.368 in totale, vale a dire 22 in più nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, la Regione Veneto conta questa sera 3.000 ricoveri totali di pazienti positivi al virus (-26), di cui 2.657 in area non critica (-30) e 343 in terapia intensiva (+4). Nella singola provincia di Verona i pazienti positivi ricoverati sono saliti a quota 708 in totale (+10), di cui 613 in area non critica (+7) e 95 nelle terapie intensive (+3).

Report Regione Veneto casi e ricoveri 18 dicembre 2020 ore 17

