Coronavirus: nelle 24 ore sono 926 i casi in Veneto e 192 a Verona, ricoveri in crescita

Secondo quanto riportato dal bollettino della Regione Veneto con i dati aggiornati alle ore 17 di oggi, sabato 17 ottobre, il numero dei casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 è salito rispetto a stamattina di altre 406 unità. Nel complesso sono 926 nel corso delle ultime 24 ore. Nella singola provincia di Verona se ne contano 106 in più rispetto al mattino e 192 nell'arco della ultime 24 ore.

Per ciò che riguarda il dato dei "casi attualmente positivi" se ne contano questa sera 9.088, vale a dire 348 in più rispetto a stamattina quando erano 8.740. Nella singola provincia scaligera si è passati dai 1.441 casi di stamane ai 1.543 di questa sera (+102). Salgono poi a quota 2.250 i decessi in Veneto (+3).

Report Regione Veneto casi e ricoveri 17 ottobre 2020 ore 17

Per ciò che riguarda i ricoveri ospedalieri, in tutto il Veneto sono questa sera 495 in totale, di cui 443 in area non critica e 52 nelle terapie intensive. Tra i soli soggetti ricoverati e tuttora positivi si registra un nuovo aumento con 395 persone degenti (+24), delle quali 351 in area non critica (+23) e 44 nelle terapie intensive (+1).

Nella singola provincia di Verona si hanno questa sera 79 ricoveri totali (+10 rispetto al mattino e +11 nelle ultime 24 ore), dei quali 67 nelle aree non critiche (+9) e 12 nelle terapie intensive (+1). I pazienti sono distribuiti come segue negli ospedali veronesi: 22 a Borgo Roma di cui 5 in terapia intensiva, 12 in Borgo Trento di cui 1 in terapia intensiva, 20 all'ospedale di Legnago di cui 4 nelle terapie intensive, 14 all'ospedale di Villafranca di Verona di cui 1 in terapia intensiva, 10 all'ospedale Don Calabria di Negrar di cui 1 in terapia intensiva e, infine, 1 paziente curato in area non critica alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda.

