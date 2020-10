Coronavirus: in Veneto 611 casi di tampone positivo, 42 nuovi ricoveri e 5 morti in 24 ore

Secondo quanto riferito nel bollettino serale della Regione Veneto con i dati aggiornati alle ore 17 di oggi, venerdì 16 ottobre, il numero di casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 è salito di altre 254 unità rispetto a stamane. Nella singola provincia di Verona sono 9 i nuovi casi rilevati che si aggiungono ai 48 di stamattina per un totale di 57 nelle ultime 24 ore, mentre per l'intera regione sono 611 i casi nelle ultime 24 ore.

In merito al dato dei "casi attualmente positivi", a livello regionale sono questa sera 8.326 (+188), mentre nella singola provincia di Verona sono 1.355 (+4). In aumento purtroppo anche il numero dei decessi, oggi in Veneto 2.246 in totale, +2 rispetto al mattino quando se ne contavano già altri 3 (tutti nel Veronese).

Report Regione Veneto casi e ricoveri 16 ottobre 2020 ore 17

Dati abbastanza importanti arrivano poi anche sul fronte dei ricoveri ospedalieri in Veneto che nel complesso sono questa sera 469 (+26), di cui 420 in area non critica e 49 nelle terapie intensive. Tra i soli pazienti ricoverati e tuttora positivi si riscontra un aumento complessivo di 34 ricoveri rispetto al mattino, ben 42 in più nelle ultime 24 ore. In totale in Veneto si hanno stasera 373 pazienti positivi ricoverati, di cui 331 in area non critica (+32) e 42 nelle terapie intensive (+2).

Nella singola provincia di Verona i ricoverati positivi al virus Sars-CoV-2 sono nel complesso 68 (+6 rispetto al mattino), di cui 57 nelle aree non critiche (+6) e 11 nelle terapie intensive (dato stabile). Nelle ultime 24 ore nel Veronese si sono registrati 11 nuovi ricoveri, tutti nelle aree non critiche. Nel dettaglio, i pazienti sono distribuiti come segue: 23 in Borgo Roma di cui 4 in terapia intensiva, 7 a Borgo Trento di cui 1 in terapia intensiva, 16 all'ospedale di Legnago di cui 4 in terapia intensiva, 13 in quello di Villafranca di Verona di cui 1 in terapia intensiva, 7 a Negrar di cui 1 in terapia intensiva e, infine, 2 pazienti in area non critica sono curati presso la clinica Pederzoli di Peschiera del Garda.

