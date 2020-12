Coronavirus: il Veneto piange altri 33 morti in 24 ore, risalgono i ricoveri negli ospedali

Il bollettino di Azienda Zero riferisce che questa sera, domenica 13 dicembre alle ore 17, il numero di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 è salito di altre 1.068 unità rispetto al mattino, per un totale nelle ultime 24 ore di 3.277 tamponi positivi in Veneto.

Report Regione Veneto casi domenica 13 dicembre ore 17

Il dato dei casi attualmente positivi è poi salito a livello regionale a quota 91.279, di cui nella singola provincia di Verona sono 17.938. Per quanto riguarda le vittime dall'inizio della pandemia, in Veneto se contano questa sera in totale 4.821, vale a dire 33 morti in più nelle ultime 24 ore. La singola provincia di Verona vede salire il triste computo a quota 1.242 decessi totali, vale a dire altri 6 morti nelle ultime 24 ore.

Per quel che riguarda i ricoveri di pazienti positivi al virus negli ospedali del Veneto, questa sera sono in totale 2.967 (+21 rispetto al mattino), di cui 2.626 in area non critica (+20) e 341 in terapia intensiva (+1). Gli ospedali della provincia di Verona vedono questa sera 725 pazienti totali (+11), di cui 637 in area non critica (+12) e 88 nelle terapie intensive (-1).

Report Regione Veneto casi e ricoveri domenica 13 dicembre ore 17

