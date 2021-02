Coronavirus: calo dei ricoveri in Veneto e a Verona. Nelle 24 ore sono 32 i decessi

Il bollettino di Azienda Zero delle ore 17 di oggi, venerdì 12 febbraio, indica nuovi 213 casi rispetto al mattino, per 623 nuovi tamponi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto. A Verona erano 71 al mattino, cui si sommano altri 18 nuovi tamponi positivi per un totale di 89 nelle ultime 24 ore.

Report Regione Veneto 12 febbraio 2021 ore 17

In calo rispetto al mattino il dato dei casi attualmente positivi che passa dai 25.409 a livello regionale, ai 24.754 del bollettino serale. Per quanto riguarda il numero delle vittime totali, questa sera in Veneto sono 9.487, vale a dire nuovi 32 morti nelle ultime 24 ore. Nella singola provincia di Verona sono saliti a 2.236 per nuovi 4 decessi nelle ultime 24 ore.

Continua a calare anche il dato dei ricoveri ospedalieri in Veneto: i pazienti tuttora positivi al virus degenti nelle strutture regionali sono nel complesso 1.085, vale a dire 40 in meno rispetto al mattino. Di questi, 966 sono in area non critica (-36), mentre 119 sono nelle terapie intensive (-4). Nella singola provincia di Verona sono ulteriormente in calo i ricoveri ospedalieri di pazienti positivi al virus: nel complesso sono 187 pazienti (-24), dei quali 164 in area non critica (-24) e 23 nelle terapie intensive (dato stabile).

