Coronavirus: in Veneto 66 nuovi decessi in 24 ore, a Verona sono 12. Stabili i ricoveri

In base a quanto indicato da Azienda Zero nel bollettino serale di oggi, venerdì 11 dicembre, il numero di tamponi positivi rilevati in Veneto è salito di altre 2.344 unità rispetto al mattino, per un totale di 4.419 nelle ultime 24 ore. Alla singola provincia di Verona vengono assegnati altri 381 tamponi positivi per un totale di 1.055 nelle ultime 24 ore.

Il dato aggiornato dei "casi attualmente positivi" in Veneto è pari dunque a 86.608, di cui nella sola provincia di Verona sono 16.945. Il triste dato dei decessi totali in Veneto vede questa sera raggiunta quota 4.700 morti, di cui ben 1.206 nella sola provincia di Verona che, in assoluto, è la più colpita della Regione. Nel corso delle ultime 24 ore in Veneto si contano dunque 66 nuovi decessi, mentre nel territorio veronese se ne registrano nuovi 12.

Report Regione Veneto casi 11 dicembre 2020 ore 17

Per ciò che riguarda i ricoveri ospedalieri, in Veneto sono questa sera 2.927 in totale (+12 rispetto al mattino), di cui 2.577 in area non critica (+11) e 350 nelle terapie intensive (+1). Nella provincia di Verona si hanno invece sempre 722 ricoveri come questa mattina, di cui però 633 in area non critica (+1) e 89 nelle terapie intensive (-1).

I pazienti negli ospedali veronesi sono così distribuiti: 133 in Borgo Roma di cui 8 in terapia intensiva, 122 in nBorgo Trento di cui 33 in terapia intensiva, 107 a Legnago di cui 8 in terapia intensiva, 65 a San Bonifacio di cui 8 in terapia intensiva e 114 a Villafranca di cui 19 in terapia intensiva. Vi sono poi 26 pazienti a Marzana e 3 a Bovolone, tutti in area non critica. Infine l'ospedale Don Calabria a Negrar accoglie 85 persone di cui 7 sono in terapia intensiva e la clinica Pederzoli a Peschiera del Garda cura 67 pazienti di cui 6 in terapia intensiva.

Report Regione Veneto casi e ricoveri 11 dicembre 2020 ore 17

