Coronavirus: in Veneto dati quasi invariati rispetto al mattino e ricoveri in calo

Secondo quanto riferito dalla Regione Veneto nell'ultimo bollettino con i dati aggiornati alle ore 17 di oggi, sabato 25 luglio, il numero cumulativo di casi con tampone positivo al virus Sars-CoV-2 è salito di una sola unità rispetto a questa mattina, raggiungendo così quota 19.791. Per quanto riguarda la provincia di Verona è stato scorporato un caso e, dunque, il numero complessivo cala a 5.192 (-1).

Report casi Regione Veneto ore 17 - 25 luglio 2020

Il dato dei "casi attualmente positivi" scende di una unità in tutta la regione, passando dai 705 casi delle ore 8 ai 704 delle ore 17. Anche a Verona si conferma il calo con 60 "casi attualmente positivi" registrati, vale a dire due in meno rispetto al mattino. Il triste computo dei morti, sia per quanto riguarda l'ambito ospedaliero che quello extra-ospedaliero, resta fermo a quota 2.064 decessi totali in tutto il territorio regionale (585 nella sola provincia scaligera).

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali per acuti del Veneto, la situazione appare leggermente modificata al ribasso rispetto a questa mattina: sono infatti 120 in totale (-2) i ricoveri ospedalieri sia di persone tuttora positive al virus che già negativizzate, di cui 113 in area non critica e 7 in terapia intensiva. Nell'alveo dei pazienti ancora positivi al coronavirus Sars-CoV-2 sono 30 quelli in area non critica e 1 solo in terapia intensiva.

Nel dettaglio della provincia di Verona la situazione è invariata rispetto al mattino, con 2 pazienti curati in area non critica e 1 in intensiva all'ospedale di Borgo Roma, oltre a 1 soggetto ricoverato in area non critica alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda.

Scarica il report casi Regione Veneto ore 17 - 25 luglio 2020.pdf

Allegati