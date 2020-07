Covid-19 a Verona. Nessun nuovo caso e altre 18 persone in isolamento

Nessun nuovo contagio o decessi di persone affette dal Covid-19 è emerso nel Veronese nella notte tra sabato e domenica, mentre è stato registrato un lieve incremento degli individui in isolamento domiciliare.

Stando all'aggiornamento regionale delle ore 8 del 26 luglio, sono ancora 5192 i casi totali di coronavirus nella provincia scaligera, di cui 60 attualmente positivi, 4547 negativizzati virologici e 585 deceduti tra strutture ospedaliere e non.

Sono 18 invece i nuovi casi emersi in regione, dove il totale ha raggiunto quota 19809. Il numero di persone attualmente affette dal Covid-19 è passato da 705 a 722, mentre i negativizzati sono 17023 (+2) e i deceduti 2064.

Pochissime le variazioni per quanto riguarda la situazione dei ricoveri ospedalieri. Sono sempre 113 le persone presenti nelle aree non critiche, di cui 31 ancora affette dal virus e 82 negativizzate, e 7 quelle che invece si trovano in terapia intensiva, di cui 2 ancora positive. Per quanto riguarda i nosocomi scaligeri, sono 3 i pazienti positivi in area non critica (2 a Borgo Roma e 1 a Peschiera), mentre 1 si trova in terapia intensiva (Borgo Roma).





Per quanto riguarda i soggetti in isolamento domiciliare nel Veronese, sono passati dai 604 di sabato ai 622 di domenica, mentre guardando all'intero Veneto sono calati a 2717 (-47).

