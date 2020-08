Coronavirus a Verona: 5 nuovi contagi e le persone in quarantena ora sono 1611

Altri 5 contagi, tra le ore 17 di giovedì e le ore 8 di giovedì, e altre 136 persone in isolamento nel Veronese in 24 ore. È quanto riporta l'aggiornamento regionale di Azienda Zero sulla diffusione del Covid-19 nella provincia scaligera, dove il numero totale dei casi ha toccato quota 5326, dei quali 155 (+5) sarebbero tuttora positivi, 4578 sono negativizzati virologici e 593 sono i deceduti contagiati dal virus, tra strutture ospedaliere e non.

Prendendo in considerazione l'intero Veneto, sono 73 i nuovi tamponi positivi per una cifra complessiva di 21012. Di questi 1470 sono attualmente affetti dal virus, 17447 sono negativizzati e 2095 sono i deceduti.





Sono sempre 116 invece le persone ricoverate nelle aree non critiche degli ospedali regionali, 33 delle quali ancora positive, mentre le terapie intensive ospitano 7 persone, di cui 1 negativizzata. Situazione invariata anche per quanto riguarda i nosocomi scaligeri, che vedono ricoverate 3 persone affette dal coronovirus in area non critica: una a Borgo Roma, una a Borgo Trento e una a San Bonifacio.

Continua a crescere il numero di persone in isolamento nel Veronese: alle 1475 di giovedì se ne sono aggiunte altre 136, portando il totale a 1611, di cui 45 sintomatiche.

In tutta la regione sono invece 5963 le persone in quarantena, di cui 143 avrebbe mostrato i sintomi della malattia.

