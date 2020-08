Covid-19, altri 6 nuovi casi e 102 persone in più in isolamento nel Veronese

Sei nuovi casi di Covid-19 e un altro centinaio di persone in isolamento, sono le principali novità dell'aggiornamento regionale delle ore 8 del 6 agosto, relativo all'emergenza sanitaria nel Veronese. Il numero totale dei tamponi risultati positivi è ora di 5235, di questi 92 (+5 rispetto alle ore 17 di mercoledì) sono persone attualmente affette dal virus, 4555 (+1) sono negativizzati virologici e 588 sono i deceduti colpiti dal coronavirus, tra strutture ospedaliere e non.

Un trentina invece sono i nuovi tamponi positivi emersi in Veneto tra le 17 del 5 agosto e le ore 8 del 6, che hanno portato il numero complessivo a 20352. Di questi 1097 (+10) sono attualmente positivi, 17178 sono i negativizzati e 2077 sono i deceduti.

OSPEDALI E RICOVERI - Non sono state registrate particolari variazioni per quanto riguarda la situazione degli ospedali veneti, nei quali ora sono presenti 122 (+2) persone in area non critica, di cui 36 tuttora positive, e 8 in terapia intensiva, di cui 2 ancora affette dal coronavirus.

Per quanto riguarda i nosocomi scaligeri, vedono ancora 5 pazienti positivi presenti in area non critica e nessuno in terapia intensiva. Di questi 3 sono a Borgo Trento, 1 è a Borgo Roma e 1 è a San Bonifacio.

ISOLAMENTO - Rispetto alla mattinata di mercoledì, altre 102 persone sono finite in isolamento domiciliare nel Veronese, portando il totale a 1167, delle quali 27 con sintomi. In tutto il Veneto il totale è salito a 4971 persone in quarantena, delle quali 104 avrebbero sviluppato la sintomatologia del Covid-19.

