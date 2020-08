Covid-19, tra Verona e provincia sono più di 2 mila le persone in quarantena

Tra le ore 17 di mercoledì e le ore 8 di giovedì, sono 14 i nuovi tamponi positivi di Covid-19 segnalati nel Veronese dall'aggiornamento di Azienda Zero. Il totale dei casi è dunque salito a 5422, 231 dei quali sono tuttora positivi, 4598 sono i negativizzati virologici e 593 sono i deceduti colpiti dal virus tra strutture ospedaliere e non.

Il numero dei nuovi casi regsitrati in tutto il Veneto nella medesima fascia oraria è di 119 (72 dei quali a Treviso), per una cifra complessiva di 21534. Di questi 1789 sono ancora affetti dal coronavirus, 17645 sono negativizzati e 2100 deceduti.





OSPEDALI - Nessuna particolare variazione è stata registrata sulla situazione dei ricoveri ospedalieri in regione, con 118 persone presenti nelle varie aree non critiche, 35 delle quali tuttora positive, e 8 in terapia intesiva, di cui solo 1 negativizzata. Sono sempre 7 i pazienti positivi presenti nelle strutture scaligere, di cui 1 in terapia intensiva a Borgo Roma, che ne ospita anche un altro in area non critica. Gli altri sono ricoverati a Borgo Trento (2), Legnago (2) e San Bonifacio, a loro volta in area non critica.

ISOLAMENTO - In 24 ore è salito ulteriormente il numero di persone in quarante nell'area scaligera, che dalle 1935 di mercoledì sono diventate 2069 (+134), 31 delle quali presentano sintomi. In tutto il Veneto sono ora 6565 le persone in isolamento domiciliare, di cui 135 sintomatiche.

