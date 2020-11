Altri 527 casi di Covid-19 a Verona e 3 decessi. Terapie intensive a quota 61

Sono 2199 i nuovi casi di Covid-19 registrati dall'aggiornamento delle ore 8 del 12 novembre di Azienda Zero, che rispetto al precedente delle ore 17 di mercoledì, vede crescere anche il numero di decessi e di ricoveri in area non critica, ma non in terapia intensiva.

Complessivamente dunque, dall'inizio della pandemia, sono stati annoverati 90901 casi, di cui 54755 attualmente positivi, 33419 negativizzati virologici e 2727 deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Dato, quest'ultimo, che rispetto a mercoledì conta 18 decessi in più.

Guardando nello specifico alla provincia di Verona, sono 527 i nuovi casi segnalati, per un totale di 17137. Di questi 9818 sono tuttora affetti dal coronavirus, 6599 sono i negativizzati e 720 i deceduti, 7 in più rispetto al precedente dato.

Per quanto riguarda gli ospedali del Veneto, vedono ora ricoverate 1876 (+49 rispetto al precedente dato) persone nelle varie aree non critiche, 1763 delle quali ancora positive al Covid-19, e 221 (dato rimasto invariato) nelle terapie intensive, di cui 8 negativizzate.

Nelle strutture veronesi i pazienti positivi sono ora 368 (+6) in area non critica e 61 (dato stabile) in terapia intensiva, confermando dunque il trend regionale. Questi i numeri dei singoli ospedali: 69 a Borgo Roma (di cui 3 in terapia intensiva), 94 a Borgo Trento (di cui 21 in terapia intensiva), 47 a Legnago (di cui 9 in terapia intensiva), 28 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 87 a Villafranca di Verona (di cui 14 in terapia intensiva), 4 a Marzana, 14 a Bussolengo, 5 a Bovolone, 56 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 25 a Peschiera (di cui 3 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 12 novembre 2020

Gallery