Covid-19, in Veneto 29 mila positivi e 277 ricoverati in terapia intensiva: i dati

L'Italia inizia a pensare alle possibili riaperture per il mese di maggio, spinta anche dalla campagna vaccinale, e il Veneto lavora per non farsi trovare impreparato, forte anche del buon andamento dei dati degli ultimi giorni. Il presidente Zaia, nel corso della sua consueta conferenza stampa, ha specificato che nelle ultime 24 ore l'incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli eseguiti è stata del 2,67%, mentre le terapie intensive si stanno occupando di 276 pazienti, oltre a quelli Covid.

Nell'aggiornamento delle ore 8 del 14 aprile di Azienda Zero indica che dal pomeriggio di martedì sono stati contati altri 670 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 10 decessi, ma questo non ha arrestato il calo degli individui contagiati e dei ricoveri ospedalieri.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in regione sono stati riscontrati complessivamente 397758 casi di Covid-19, 29442 (-409) dei quali attualmente positivi e 357298 (+1069) negativizzati virologici (o negativizzati), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11018.

Sono 199 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, per un totale di 75939, di cui: 5541 (-27) tuttora affetti dal coronavirus, 67895 negativizzati e 2503 deceduti, 3 in più rispetto al bollettino delle ore 17 del 13 aprile.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1736 (-33) persone nelle varie aree non critiche, 1461 delle quali ancora positive, e 277 (-4) in terapia intensiva, di cui 17 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture presenti nella zona scaligera, si contano 330 (-16) pazienti positivi in area non critica e 62 (-2) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 105 a Borgo Roma (di cui 17 in terapia intensiva), 57 a Borgo Trento (di cui 15 in terapia intensiva), 73 a Legnago (di cui 7 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio, 94 a Villafranca di Verona (di cui 17 in terapia intensiva), 1 a Bussolengo, 42 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 18 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 40 pazienti positivi: 13 a Bovolone, 2 a Peschiera e 25 a Bussolengo.

