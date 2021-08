Covid-19: torna a salire il numero di individui positivi in Veneto, ma non a Verona

Dopo un paio di giorni di lieve contrazione, è tornato a crescere il numero dei contagiati in Veneto (ma resta alto quello dei negativizzati), mentre il dato complessivo dei ricoverati è calato di due unità. È quanto si evince dal bollettino del 13 agosto di Azienda Zero, che annovera altri 771 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e un decesso da giovedì (avvenuto nel Veronese).

In regione dunque, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 444692 casi di Covid-19, 13534 (+113) dei quali attualmente positivi e 419506 (+657) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11652 (+1).

I nuovi casi emersi emersi in provincia di Verona sono 171 (dato più alto del Veneto), per un totale di 87808 di cui: 2885 (-9) tuttora affetti dal coronavirus, 82286 negativizzati (+179) e 2637 (+1) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano essere ricoverate 173 (-5) persone nelle varie aree non critiche, 140 delle quali ancora positive, e 31 (+3) in terapia intensiva, di cui 3 ora negativizzate.

Considerando solo la zona scaligera, si contano 52 (-1) pazienti positivi in area non critica e 7 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 19 all'ospedale di Borgo Roma, 6 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 18 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 1 a Villafranca di Verona in terapia intensiva 14 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

Scarica il report del 13 agosto di Azienda Zero