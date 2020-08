Covid, previsti oltre 10mila test per il personale delle scuole veronesi

Da domani, 24 agosto, inizierà anche nel Veneto la campagna di screening tra il personale docente e non docente di tutte le scuole, da quelle dell'infanzia agli istituti superiori e a quelli professionali. Una campagna di controlli prevista a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Nel Veneto, i test interessano circa 96.000 persone. L'adesione è su base volontaria e prevede l'esecuzione di un esame sierologico tramite test "pungi-dito". In caso di positività sarà necessaria la conferma con il tampone molecolare che sarà a carico dell'Ulss di riferimento.

In provincia di Verona, sono 10.000 i docenti e 2.700 i lavoratori ata che possono rivolgersi ai propri medici di medicina generale per eseguire il test. L'azienda sanitaria sta ultimando la consegna ai medici dei test e dei dispositivi di protezione.

Nell'eventualità che un medico non sia disponibile a eseguire la prestazione, il test sarà effettuato dal personale delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca) in queste sedi:

Verona : distretto di Via Campania, da lunedì a domenica dalle 8 alle 12; al poliambulatorio di Via Del Capitel, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 17.30.

: distretto di Via Campania, da lunedì a domenica dalle 8 alle 12; al poliambulatorio di Via Del Capitel, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 17.30. San Bonifacio : nella sede Usca al piano terra dell'ospedale, da lunedì a domenica dalle 14.30 alle 15.30.

: nella sede Usca al piano terra dell'ospedale, da lunedì a domenica dalle 14.30 alle 15.30. Bussolengo : al centro polifunzionale di Via Dalla Chiesa, da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18.45.

: al centro polifunzionale di Via Dalla Chiesa, da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18.45. Legnago: nella sede Uca di Via Pasubio 31, da lunedì a sabato dalle 9 alle 13.

L'accesso alle sedi è libero. Per Legnago, è necessaria la prenotazione al Cup, senza impegnativa, telefonando all'848868686 da telefono fisso o allo 0442 606973 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12.30.