Covid, Zaia: «In due mesi potremmo vaccinare tutti i veneti, ma abbiamo poche dosi»

Il presidente della Regione Luca Zaia ha fornito anche questa mattina, 9 aprile, degli aggiornamenti sull'emergenza Covid in Veneto, assieme all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin.

Il punto di partenza è stato, come al solito, il bollettino delle 8 di oggi. «I test positivi al virus nelle ultime 24 ore sono stati 988, che sono il 2,74% dei 36.098 tamponi effettuati - ha illustrato Zaia - Da una settimana, l'incidenza dei casi positivi sta calando. Anche la quantità di positivi al coronavirus attualmente in Veneto sta calando. Spero che questa tendenza continui. E i dati positivi ci sono anche negli ospedali dove ci sono 74 posti letto in meno che sono occupati da pazienti Covid. Nelle terapie intensive sono 308 i pazienti Covid e 270 i non Covid».