Coronavirus, anche due bambine tra gli ultimi contagiati nel Veronese

Dalle ore 17 di venerdì 21 alle ore 17 di sabato 22 agosto, l'Ulss 9 Scaligera ha segnalato 16 nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Verona. Non risultano nuovi ri-positivizzati, né nuovi deceduti, come riportato anche dall'ultimo bollettino regionale di ieri.

Questa la tabella diffusa dall'Ulss veronese. Nella prima colonna si leggono l'età e il sesso dei contagiati e si può notare come i due casi più giovani sono due bambine di Cerea di 9 e 12 anni. Ed oltre al comune di domicilio, è stato riportato anche l'origine del caso e se il contagio è avvenuto all'interno o al di fuori del Veneto.

