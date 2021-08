Bimbi positivi al coronavirus, sono 1.428 in Veneto. Il 25% di loro sono veronesi

Un quarto dei bambini attualmente positivi al coronavirus in Veneto vive in provincia di Verona. Il dato è stato ricavato oggi, 19 agosto, da Ansa, sulla base dei numeri forniti dall'Azienda Zero della Regione Veneto. Sono 1.428 i veneti in età pediatrica al momento positivi al virus. Tra questi sono 156 quelli tra 0 a 1 anno (l'11%), 312 quelli tra 2 e 6 anni (il 22%) e 960 quelli tra 7 e 14 (il 67%).

Guardando ai dati complessivi della pandemia da Covid-19, il totale dei contagiati in Veneto tra 0 e 14 anni è di 40.876, la maggior parte dei quali (8.734) localizzati nel Padovano. Seguono le province di Venezia (7.607 bambini infettati dal virus) e Treviso (7.552).

Sono 3.259 i bambini tra 0 e 1 anno (l'8%) che ad oggi sono stati contagiati dal coronavirus in Veneto, mentre sono 9.885 (il 24%) i contagiati di età compresa tra 2 e 6 anni.

Il periodo che ha fatto registrare il maggior numero di under 14 contagiati è stato dicembre 2020 (più di 9mila contagiati), anticipato da un altro mese critico con 7mila bimbi contagiati in Veneto nel novembre 2020. A marzo 2021, il picco di bambini infettati dal coronavirus è stato di circa 5.500.