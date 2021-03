Nuove indicazioni Iss: con mascherina abbassata, distanziamento di 2 metri

Insieme a Ministero della salute, Aifa e Inail, l'Istituto superiore della sanità ha racchiuso in un unico documento le norme che si dovrebbero seguire in questo periodo in cui a preoccupare di più sono le varianti del coronavirus

Il coronavirus continua a circolare e a preoccupare sono sempre di più le varianti, come quella inglese, che risultano più contagiose e quindi più pericolose. Per far fronte alla situazione attualmente in corso, un gruppo di lavoro formato da Iss (Istituto superiore di sanità), Ministero della salute, Aifa e Inail hanno racchiuso in un unico documento delle nuove indicazioni per i cittadini e le istituzioni.

Per prevenire i contagi e quindi contenere la diffusione del virus si consiglia di mantenere un distanziamento fisico interpersonale di un metro. Distanziamento che però dovrebbe aumentare a due metri nelle situazioni in cui ci si deve abbassare la mascherina, come ad esempio a tavola quando si mangia o si beve.

A proposito di mascherine, l'indicazione è di usarle in modo attento e rigoroso. E la stessa attenzione si deve porre all'igiene delle mani.

Il rapporto tiene in considerazione il fatto che è in corso la vaccinazione anti-Covid e le indicazioni valide per i non vaccinati dovrebbero essere seguite anche da chi è stato vaccinato, soprattutto se entrato in contatto stretto con un positivo al virus. Inoltre, viene ribadita la possibilità di somministrare una sola dose di vaccino (nel caso in cui il ciclo vaccinale preveda anche un richiamo) a coloro che negli ultimi sei mesi sono stati contagiati e sono poi guariti.

Infine, un'altra importante indicazione riguarda i test utilizzati per scoprire se un cittadino è positivo. Secondo il rapporto, si dovrebbero privilegiare i test in grado di rilevare più geni del virus. Altrimenti, alcune varianti del coronavirus potrebbero non essere evidenziate e così aumenterebbe il numero dei falsi negativi.

