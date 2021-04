Vaccino Astrazeneca (Foto di repertorio)

Vaccinazioni anti-Covid, più di 300mila veneti hanno fatto anche il richiamo

Ieri sono state 33.545 le dosi somministrate in tutta la regione, di cui 4.203 in provincia di Verona. In totale, finora sono 1.098.408 dosi inoculate in tutta la regione, di cui quasi 200mila nel Veronese