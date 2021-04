Vaccini anti-Covid, l'89,9% degli over 80 veneti coperti con almeno una dose

Nel primo giorno del fine settimana in cui la Regione Veneto conta di completare almeno il primo giro di vaccinazioni anti-Covid tra tutti gli over 80, sono state eseguite 22.814 somministrazioni, tra 15.540 prime dosi e 7.274 richiami. La percentuale degli over 80 con almeno una dose di vaccino è salita all'89,9% e, tenendo per buono il 5% di rifiuti ipotizzato dal presidente regionale Luca Zaia, mancherebbe solo un 5% di over 80 da vaccinare oggi, 18 aprile.

BOLLETTINO VACCINAZIONI ANTI-COVID AGGIORNATO A SABATO 17 APRILE

Con le inoculazioni di ieri, il totale delle dosi somministrate in Veneto dall'inizio della campagna vaccinale è salito a 1.290.479 e sono 373.646 i veneti che hanno completato il ciclo vaccinale composto da due dosi di vaccino somministrate a distanza di tempo.

In provincia di Verona, le somministrazioni di ieri sono state 3.970, tra quelle eseguite dall'Ulss 9 Scaligera e quelle dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata. Il totale delle somministrazioni nel Veronese è quindi salito a 234.184.

