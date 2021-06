In Veneto somministrate più di 3 milioni di dosi di vaccini anti-Covid 19

Anche ieri, 5 giugno, è stata una giornata con tante vaccinazioni anti-Covid in Veneto. L'aggiornamento diffuso dalla Regione riporta la cifra di 46.334 somministrazioni eseguite, di cui 37.036 prime dosi e 9.298 richiami. E proprio ieri sono state superate le 3 milioni di dosi somministrate. Durante questa campagna vaccinale, in tutta la regione sono state somministrate 3.027.727 dosi di vaccino anti-Covid. E sono 980.794 i veneti che hanno completato il ciclo vaccinale, praticamente un veneto su cinque.

BOLLETTINO SULLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID DEL VENETO AGGIORNATO AL 5 GIUGNO 2021

Tutti i veneti dai 12 anni in su possono prendere appuntamento per vaccinarsi, ma nei mesi scorsi la campagna vaccinale si è concentrata sui cittadini più anziani e più fragili. E tra tutte le categorie cresce la percentuale di coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Tra i veneti con disabilità, la percentuale dei vaccinati è del 75,8%, mentre tra coloro che hanno particolare vulnerabilità i vaccinati sono il 75,4%. Tra gli over 80, i vaccinati sono il 98%. Nella fascia di età 70-79 anni, i vaccinati sono l'86,9%. Nella fascia di età tra 60 e 69 anni almeno una dose di vaccino ce l'ha il 79,5%. Fascia di età 50-59 anni, i vaccinati sono il 57,6%. Ed infine nella fascia di età tra 40 e 49 anni, quelli con almeno una dose sono il 23,7%.

Infine, in provincia di Verona ieri sono state somministrate 6.565 dosi di vaccini anti-Covid, ed il totale delle dosi distribuite nel Veronese è salito a 546.864.