Speranza: «Per cambio di colore delle regioni conterà di più l'ospedalizzazione»

Il ministro della salute Roberto Speranza sembra aver ascoltato l'appello lanciato anche dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Anche durante i suoi ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus, Zaia aveva chiesto di modificare il peso dei parametri che incidono sul cambiamento della zona di rischio delle regioni. Anche la prossima settimana, infatti, tutte le regioni italiani saranno in zona bianca, ma l'aumento dell'indice di trasmissibilità del virus (Rt) e l'incidenza settimanale dei casi positivi potrebbe far tornare in zona gialla alcuni territori. Questo perché l'indice Rt e l'incidenza settimanale sono i due parametri principali per il cambio di colore delle regioni. Un cambio di colore che comporta anche un cambiamento alle restrizioni anti-contagio.

Per Zaia, l'indice Rt e l'incidenza settimanale non dovrebbero più avere grosso peso nella valutazione del grado di rischio Covid delle regioni. Questo perché la campagna vaccinale procede spedita e l'effetto delle vaccinazioni si vede soprattutto nel calo del rapporto tra numero di cittadini positivi al virus e numero di pazienti Covid negli ospedali. Quindi, anche se i contagi crescono, le ospedalizzazioni non destano al momento preoccupazione.

Proprio l'ospedalizzazione è il valore che Zaia vorrebbe fosse al centro della valutazione delle regioni. E Speranza concorda. «Per i cambi di colore delle regioni peserà di più il tasso di ospedalizzazione», ha detto il ministro.

«In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori, ha poi spiegato Speranza.