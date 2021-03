Covid nelle scuole del Veneto: 928 studenti positivi, di cui 140 veronesi

Dall'inizio dell'anno, i casi di positività tra gli studenti sono stati 2.372 in tutta la regione, con 34.152 studenti in isolamento. In provincia di Verona, 172 studenti positivi in questo 2021

Un monitoraggio sull'andamento delle infezioni Covid nelle scuole del Veneto è stato presentato oggi, 4 febbraio, dal presidente della Regione Luca Zaia. Il periodo preso in analisi nel documento parte dal 7 gennaio, giorno in cui gli studenti sono ritornati in classe dopo le vacanze natalizie, e arriva fino ad oggi. Un periodo in cui, però, non tutte le scuole hanno riaperto. Per tutto il mese di gennaio, infatti, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado non hanno potuto seguire le lezioni in presenza.

MONITORAGGIO SCUOLE E COVID-19 IN VENETO (AGGIORNATO AL 4 MARZO)

La prima tabella di questa analisi realizzata dalla Regione Veneto mostra la quantità di eventi scolastici legati al coronavirus. Un evento scolastico si caratterizza per la presenza di almeno un positivo al virus che ha determinato l'identificazione di un gruppo di contatti scolastici, anche se non necessariamente questi contatti sono stati contagiati. Tra gennaio e febbraio sono stati contati in tutta la regione 1.991 eventi scolastici, per un totale di 2.372 studenti positivi e 34.152 studenti in isolamento. Tra i docenti e gli operatori scolastici, i casi di positività accertati sono stati 323 e gli isolamenti 2.238.

Nella seconda tabella, invece, si estrapolano dai dati complessivi dei primi due mesi dell'anno le cifre che fotografano la situazione attuale. In questo momento, dunque, ci sono 928 studenti positivi e 16.490 in isolamento in tutto il Veneto. Tra il personale scolastico, professori inclusi, i casi di positività sono attualmente 155 e gli isolamenti 967.

La terza tabella mostra poi la crescita degli eventi scolastici nell'ultima settimana di febbraio. Se ne sono registrati 370, mentre quelli della settimana precedente erano stati 236. Ed il contesto scolastico dove la crescita sembra maggiore è quello delle secondarie di secondo grado, dove i casi sono addirittura raddoppiati in una settimana.

Le ultime due tabelle mostrano gli stessi dati delle prime due, ma non li suddivide in base alle tipologie di scuole. Le ultime due tabelle mostrano la diffusione territoriale degli eventi scolastici, elaborati in base alle Ulss. L'azienda socio-sanitaria della provincia di Verona è la Ulss 9 Scaligera, dove si contano dall'inizio dell'anno 172 studenti positivi e 2.752 in isolamento. I positivi tra professori e gli operatori scolastici sono 32 e 165 sono quelli in isolamento. Basse le negativizzazioni, perché ad oggi si contano ancora nel Veronese 140 studenti positivi e 2.251 in isolamenti. Sono 28 i positivi tra chi lavora nelle scuole e 111 gli isolati.

Gallery