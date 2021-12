Covid-19 nelle scuole del Veneto: positivi 3.369 studenti e 263 docenti e operatori

Sono stati elaborati da Azienda Zero e sono aggiornati ad oggi, 1 dicembre, i dati diffusi dalla Regione Veneto sul monitoraggio del coronavirus nelle scuole.

BOLLETTINO COVID-19 NELLE SCUOLE DEL VENETO - AGGIORNAMENTO DELL'1 DICEMBRE 2021

È arrivato a 4.832 il totale di cosiddetti eventi scolastici, ovvero di casi in cui la presenza di un positivo al virus in classe ha generato un gruppo di contatti scolastici. Questi eventi hanno coinvolto 96.017 tra alunni, operatori e insegnanti. Tra i positivi individuati ci sono 7.100 studenti e 525 docenti, mentre in quarantena o sotto monitoraggio sono finiti 83.020 studenti e 5.372.

Dei 4.832 eventi scolastici finora registrati, 2.997 si sono conclusi con la fine della quarantena e la negativizzazione dei contagiati. Attualmente, quindi, ci sono ancora 1.835 eventi scolastici attivi. Gli studenti positivi sono 3.369, quelli in monitoraggio 15.495 e quelli in quarantena 16.216. Per quanto riguarda docenti e personale amministrativo, i positivi sono ad oggi 263; quelli in quarantena sono 846 e quelli in monitoraggio 1.095.

La provincia di Verona è la seconda provincia del Veneto per numero di eventi scolastici attualmente attivi, il cui numero sfiora i 350.