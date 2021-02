Coronavirus, i positivi veronesi suddivisi per comune di residenza

È ancora basso, ma cresce il numero dei territori veronesi in cui non sono presenti cittadini positivi al coronavirus. Sono comuni in cui non si sono recentemente registrati casi di contagi ed i positivi residenti si sono negativizzati. In ordine alfabetico, le zone del Veronese senza positivi al Covid ad oggi, 6 febbraio, sono Ferrara di Monte Baldo, Roveredo di Guà, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna e Velo Veronese.

Il capoluogo rimane invece l'unico territorio comunale con più di 100 positivi (618), anche se in continua diminuzione e con una bassa incidenza sulla popolazione residente. Il comune con l'incidenza più alta è quello di Brentino Belluno dove i positivi sono l'8,17% della popolazione. Anche in questo caso, però, il dato è in calo rispetto ai giorni scorsi

Oltre ai casi positivi, la tabella realizzata dall'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni comunali mostra nel dettaglio anche i numeri dei contatti stretti con positivi o con casi sospetti.

E suddividendo le tipologie dei casi positivi, si scopre che Bardolino è il comune con il maggior numero di contagiati nelle case di riposo, mentre il maggior numero di malati Covid in ospedale risulta residente nel comune di Verona.

