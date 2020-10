Cronaca / Piazza Bra

Covid-19, almeno un caso di positività al virus in 27 scuole veronesi

In quarantena preventiva ci sono 180 studenti e 17 operatori del territorio scaligero. In tutto il Veneto, in quarantena ci sono 1.965 studenti (lo 0,28% del totale) e 211 operatori (0,22% del totale)