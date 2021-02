Covid nel Veronese, comune per comune: 12 territori senza positivi

Anche questa mattina, 21 febbraio, l'Ulss 9 Scaligera ha fornito alle amministrazioni comunali veronesi l'aggiornamento sulla diffusione del coronavirus nei singoli territori. Ai comuni che non contano più residenti positivi al virus si è aggiunto oggi Belfiore dove si è negativizzato il cittadini che fino a ieri era conteggiato tra i positivi. Oltre a Belfiore, sono senza positivi anche Bevilacqua, Bosco Chiesanuova, Concamarise, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Palù, Pressana, San Pietro di Morubio, Sant'Anna d'Alfaedo, Trevenzuolo e Velo Veronese. In totale, dunque, sono dodici.

Verona rimane il territorio comunale con più casi in assoluto, 433, anche se continuano a scendere ed hanno un'incidenza relativamente bassa perché sono 1,67 per mille di tutta la popolazione che vive nel capoluogo. L'incidenza più alta, solitamente, si registra in comuni meno popolosi e attualmente il comune con l'incidenza maggiore nel Veronese è Castagnaro con 21 casi positivi, i quali rappresentato però il 5,74 per mille della popolazione residente.

Queste le tabelle con tutti i dati incasellati dall'Ulss:

Gallery