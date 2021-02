Contagi in aumento, solo 8 comuni veronesi senza positivi e in isolamento

Cresce il numero dei positivi al coronavirus tra la popolazione residente in provincia di Verona. Lo si vede dai dati del bollettino regionale, ma anche dalle tabelle realizzate dall'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni comunali scaligere. I numeri rossi, quelli che indicano un calo nel numero dei positivi dei singoli comuni, sono sempre di meno e sempre più piccoli. Aumentano invece i numeri neri, quelli cioè che mostrano una presenza superiore o stazionaria di positivi al coronavirus tra i residenti nel Veronese rispetto al giorno precedente.

Eppure, nelle tabelle riferite a oggi, 26 febbraio, sono ancora presenti di territori comunali veronesi senza contagiati dal virus. In ordine alfabetico sono: Bevilacqua, Brentino Belluno, Cerro, Concamarise, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Palù, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, Sant'Anna d'Alfaedo e Velo. In questi territori non ci sono positivi al coronavirus, ma a Bevilacqua, Concamarise e Sant'Anna d'Alfaedo sono presenti cittadini in isolamento perché fanno parte dei contatti stretti di altri cittadini di cui è stata scoperta la positività.

Verona è il territorio con il maggior numero di positivi (474), di pazienti Covid in ospedale (30) e complessivamente di isolati (745). Ma non è il comune con la più alta incidenza di positivi sul totale della popolazione residente. L'1,82 per mille di abitati di Verona è infettato dal virus, mentre l'incidenza più grande è registrata da Roveredo di Guà: 8,11 per mille.

Queste le tabelle di oggi:

